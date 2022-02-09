Вторая бета-версия операционной системы iOS 15.4 устраняет ошибку, которая могла приводить к записи взаимодействия с Siri на некоторых устройствах даже в тех случаях, когда пользователь запретил это.

iOS 15 по ошибке активировала у некоторых пользователей функцию, которая направлена на улучшение работы Siri. Речь о том, что при активации этой функции голосовое взаимодействие с Siri фиксируется и отправляется в Apple. То есть Apple собирает все голосовые команды пользователей. Само собой, не все хотят делиться с компанией такими данными.

Как заверили в Apple, все непреднамеренно собранные записи были удалены. Обнаружив ошибку, компания отключила функцию у «многих» пользователей при выпуске версии iOS 15.2, но полностью исправила проблему только во второй бета-версии iOS 15.4. В связи с этим после установки новой бета-версии 15.4 пользователи могут получить запрос на разрешение активации функции «Улучшение Siri и Диктовки».

Какое количество пользователей затронул баг, в Apple не уточнили.