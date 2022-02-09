Как пишет 9to5Mac, разработчик Рико Верховен обнаружил в логах App Store упоминание «realityOS» — новой операционной системы, над которой сейчас работает Apple. Есть предположение, что именно на базе неё и будет работать первая AR/VR гарнитура Apple.

Ещё один известный разработчик Стив Троутон-Смит обнаружил подтверждение названия будущей операционной системы в репозиториях на GitHub.

Поддержка предполагаемой AR-гарнитурой Apple собственного магазина может говорить о том, что пользователи получат возможность скачивать и устанавливать приложения — как на iPhone, считают авторы издания 9to5Mac. В репозиториях также упоминается наличие эмулятора, с помощью которого разработчики смогут тестировать свои AR-программы, прежде чем они станут широко доступны.

«Симулятор realityOS, несомненно, пригодится разработчикам для тестирования приложений AR/VR до того, как реальное оборудование гарнитуры станет широко доступным», — отметили авторы. В материале говорится, что косвенная информация о VR-шлеме появилась еще в iOS 13, источники Bloomberg рассказывали о разработке нового продукта в 2017 году.

Марк Гурман из Bloomberg подтвердил, что realityOS — окончательное название системы. Она основана на iOS и разрабатывается под руководством Джеффа Шталя, ветерана Apple.

Ранее появились слухи, что Apple должна представить гарнитуру в этом году — на конференции WWDC или осенью. Но, как недавно узнал Bloomberg, проект столкнулся с техническими сложностями и анонс, вероятно, перенесут на 2023 год.

Предположительно, AV/AR-гарнитура Apple получит 12 встроенных камер, линзы-блины складной конструкции, четыре набора 3D-датчиков, три экрана, мощный процессор уровня M1 Pro, встроенный кулер, корпус из ткани. Цена будет около 3 тыс. долл.