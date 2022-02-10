Американская киноакадемия объявила список номинантов «Оскара»-2022. Сразу два оригинальных фильма Apple TV+ – «CODA: ребёнок глухих родителей» и «Трагедия Макбета» – получили шесть различных номинаций на «Оскар».

В фильме «CODA: ребёнок глухих родителей» речь идёт о девочке-подростоке Руби, которая мечтает вырваться из своего городка и стать певицей. Однако Руби не может решиться на это, ведь она — единственная слышащая в семье глухих. Без ее помощи мать, отец и брат не смогут взаимодействовать с окружающим миром. Фильм получил номинации в категориях "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая мужская роль второго плана" (Трой Коцур).

«Трагедия Макбета» - первый фильм Джоэла Коэна, снятый режиссером без участия брата Итана. Сценарий написан самим Коэном на основе одноимённой трагедии Уильяма Шекспира. В главных ролях снялись Фрэнсис МакДорманд, Дензел Вашингтон и Брендан Глисон. «Трагедия Макбета» удостоилась номанаций в категориях "Лучшая мужская роль" (Дензел Вашингтон), "Лучшая операторская работа" и "Лучшая работа художника-постановщика".

Лидерство по количеству номинаций в этом году захватил психологический вестерн «Власть пса», получивший 12 упоминаний в 11 категориях. На десять «Оскаров» претендует экранизация «Дюны». По семь номинаций заработали «Белфаст» и «Вестсайдская история». 94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь с 27 на 28 марта в лос-анджелесском кинотеатре «Долби».