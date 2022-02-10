Сотрудники ресурса 9to5Google обнаружили в коде новой бета-версии приложения Apple Music для Android название неизвестного сервиса Apple, который, как ожидается, создается для трансляции классической музыки.

Судя по фрагменту кода бета-версии Apple Music для Android, уже скоро купертиновцы должны запустить Apple Classical. Есть вероятность, что он получит собственное приложение и будет содержать внушительную библиотеку классической музыки.

Скорее всего новый сервис будет создан на базе сервиса Primephonic, который Apple приобрела летом прошлого года. За время своего существования Primephonic собрал вокруг себя внушительную аудиторию из любителей классической музыки.

Вероятно, Apple Classical будет представлен в этом году на весенней презентации.