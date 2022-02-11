Apple выпустила промежуточные минорные обновления iOS, iPadOS и macOS. Они не привносят новые функции, но устраняют допущенные ошибки в безопасности и работе систем.

В частности, была исправлена уязвимость нулевого дня в движке WebKit. Проблема представляла собой уязвимость использования после освобождения (CVE-2022-22620), которая могла привести к сбоям в работе ОС и выполнению кода на скомпрометированных устройствах. Успешная эксплуатация позволяла злоумышленникам выполнить произвольный код на iPhone и iPad с уязвимыми версиями iOS и iPadOS после обработки вредоносного web-контента.

Уязвимость затрагивает версии Phone 6s и новее, iPad Pro (все модели), iPad Air 2 и новее, iPad 5-го поколения и новее, iPad mini 4 и новее, iPod touch (7-го поколения), а также компьютеры Mac под управлением macOS Monterey.

Помимо этого в iOS и iPadOS 15.3.1 исправлена ошибка, которая приводила к зависанию подключенного дисплея Брайля — это устройство для вывода шрифта Брайля для незрячих и слабовидящих людей.

В macOS 12.2.1 Apple решила проблему с Bluetooth-устройствами, которые разряжали аккумулятор Mac в спящем режиме. Эта ошибка проявлялась на компьютерах с процессорами Intel и M1.