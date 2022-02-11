Apple планирует обновить работу смарт-трекера AirTag и приложения «Локатор». В компании утверждают, что это поможет снизить риск нежелательной слежки за людьми и их имуществом.

В новом обновлении iOS Apple изменит предупреждения о конфиденциальности при настройке AirTag. В нем будет указано, что трекер связан с Apple ID, его использование для слежки за людьми — это преступление, и правоохранительные органы могут запросить идентифицирующую информацию о его владельце.

Обновление также изменит расплывчатую терминологию «Обнаружен неизвестный аксессуар» и которое многие пользователи воспринимают как попытку слежки за ними с помощью AirTag. В обновлениях текст оповещения изменят: из него пользователи узнают, что с ними перемещаются наушники AirPods, а не «неизвестный аксессуар».

С последующими обновлениями ПО пользователи iPhone 11 или более новых моделей, получившие уведомления о нежелательном отслеживании, смогут точно определить местонахождение чужого AirTag, аналогично тому, как его может найти владелец трекера.

Ещё одним нововведением станет оповещение со звуком на iPhone, iPad или iPod Touch, если рядом будет замечен чужой AirTag. Apple говорит, что эта функция поможет, если звук AirTag плохо слышен, или динамик устройства повреждён. Также компания обновит систему оповещений, чтобы раньше уведомлять пользователей о том, что с ним может путешествовать неизвестный AirTag или другой аксессуар сети «Локатор».

Практически сразу после начала продаж устройства в апреле 2021 года появились сообщения о том, что метки использовались в противоправных целях. Например, в Канаде были зафиксированы случаи, когда автоугонщики тайно прикрепляли прибор к машинам, следили за их маршрутами и вычисляли оптимальные место и время для кражи. Сталкеры подсовывают маячки в сумки, карманы и автомобили своих жертв, что позволяет им знать об их местоположении. Некоторые торговые сети (например, австралийские Big W, JB Hi-Fi и Officeworks) даже отказались продавать эти устройства.