Компания Mercury Research опубликовала доклад по рынку процессоров в IV квартале 2021 года, согласно которому доля компьютеров на базе ARM-процессоров достигла исторического максимума. Более того, их доля постоянно и стремительно растёт.

Большинство компьютеров в мире оснащаются чипами на архитектуре x86, каждый сегмент рынка которых вырос в прошедшем квартале, причем лишь в мобильном были относительно слабые поставки, однако во всех остальных секторах наблюдался заметный рост. И все же в целом рынок снизился по сравнению с прошлым годом, в основном из-за падения объемов мобильных процессоров начального уровня, которое произошло в середине 2021 года.

Для всего рынка процессоров для ПК, который включает и устройства ARM для Chromebook и компьютеры Apple на базе M1, динамика была ощутимой. Рынок x86 вырос на 16% в 2021 году, отметил Дин Маккаррон, президент Mercury Research. "Общий размер рынка, включая IoT и SoC, которые, в том числе, используются для игровых консолей, а также Chromebook на базе ARM и компьютеры Mac c M1 от Apple, превысил 500 миллионов единиц в 2021 году", — отметил он.

Без ARM-чипов, только x86 - примерно 471 миллион. Доход только от процессоров x86 за год достиг 74 млрд долл., что на 10,7% больше, чем в 2020 году, когда он составлял 66,6 млрд долл.

По оценкам Mercury, доля ПК с чипами ARM (включая Chromebook и компьютеры Mac на M1) составляет 9,5% по сравнению с 8,3% в прошлом квартале и почти втрое превышает 3,4% показатель в годовом сравнении. Что объясняется очень сильным ростом в этом квартале у Apple.