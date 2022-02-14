iPhone 13 Pro Max оказался значительно мощней нового Samsung Galaxy S22 Ultra
На прошлой неделе Samsung анонсировала новейшую линейку флагманских смартфонов Galaxy S22. Вполне ожидаемо все три модели серии получили актуальные топовые процессоры — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200.
Издание PCMag опубликовало результаты тестирования всей линейки Samsung Galaxy S22 в разных бенчмарках. Новому смартфону не удалось избежать сравнения со своим главным конкурентом — выпущенным в прошлом году iPhone 13 Pro Max, в основе которого лежит шестиядерный чипсет Apple A15. И сравнение это оказалось не в пользу корейского флагмана.
В Geekbench 5 новые Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra показали прирост в 13% в одноядерном тесте, и 9% — в многоядерном по сравнению с прошлогодним Galaxy S21 Ultra на базе Snapdragon 888. В графическом тесте GFXBench показатели улучшились на 20% по сравнению с предыдущим поколением.
Galaxy S22 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen 1 набрал 3433 балла в многоядерном тесте Geekbench по сравнению с 4647 баллами для iPhone 13 Pro Max. Аналогичные результаты были получены в одноядерном тесте: iPhone 13 Pro Max набрал 1735 баллов, а Galaxy S22 Ultra — 1232 балла. Нейронный блок Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 получил название Hexagon и помог Galaxy S22 Ultra набрать 448 баллов в тесте машинного обучения. При этом iPhone 13 Pro Max набрал в том же тесте более чем в два раза больше - 948 баллов.
Бенчмарк Basemark Web, который отслеживает скорость загрузки и отображения страниц в браузере также демонстрирует безоговорочную победу iPhone — но здесь различия сводятся скорее к разнице между Safari и Chrome, нежели к самим смартфонам.
Небольшим утешением для Galaxy S22 Ultra стало лишь то, что ему удалось превзойти Google Pixel 6 по всем пунктам.
Обсуждение