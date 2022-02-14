На прошлой неделе Samsung анонсировала новейшую линейку флагманских смартфонов Galaxy S22. Вполне ожидаемо все три модели серии получили актуальные топовые процессоры — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200.

Издание PCMag опубликовало результаты тестирования всей линейки Samsung Galaxy S22 в разных бенчмарках. Новому смартфону не удалось избежать сравнения со своим главным конкурентом — выпущенным в прошлом году iPhone 13 Pro Max, в основе которого лежит шестиядерный чипсет Apple A15. И сравнение это оказалось не в пользу корейского флагмана.

В Geekbench 5 новые Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra показали прирост в 13% в одноядерном тесте, и 9% — в многоядерном по сравнению с прошлогодним Galaxy S21 Ultra на базе Snapdragon 888. В графическом тесте GFXBench показатели улучшились на 20% по сравнению с предыдущим поколением.

Galaxy S22 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen 1 набрал 3433 балла в многоядерном тесте Geekbench по сравнению с 4647 баллами для iPhone 13 Pro Max. Аналогичные результаты были получены в одноядерном тесте: iPhone 13 Pro Max набрал 1735 баллов, а Galaxy S22 Ultra — 1232 балла. Нейронный блок Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 получил название Hexagon и помог Galaxy S22 Ultra набрать 448 баллов в тесте машинного обучения. При этом iPhone 13 Pro Max набрал в том же тесте более чем в два раза больше - 948 баллов.

Бенчмарк Basemark Web, который отслеживает скорость загрузки и отображения страниц в браузере также демонстрирует безоговорочную победу iPhone — но здесь различия сводятся скорее к разнице между Safari и Chrome, нежели к самим смартфонам.

Небольшим утешением для Galaxy S22 Ultra стало лишь то, что ему удалось превзойти Google Pixel 6 по всем пунктам.