В приложении «Яндекс.Карты» для CarPlay появился режим DashBoard. Благодаря нему маршруты будут видны прямо на главном экране.

Построить маршрут до дома или до работы можно будет также с главного экрана автомобиля, не заходя в приложение. Функция работает, если вы указали адреса в разделе «Мои места». Во время навигации «Карты» подскажут, где находятся камеры, и предупредят о скоростном режиме.

Подсказки о предстоящих манёврах в DashBoard выглядят иначе: теперь они отображаются не на самой карте, а в отдельном виджете справа. Вместе с ними показываются полосы движения. Таким образом, сама карта теперь выглядит крупнее.

DashBoard позволит продолжить поиск, начатый на смартфоне, на экране автомобиля. Помимо этого, приложение «Карт» не будет исчезать из списка последних приложений.

Отображение скоростных ограничений и скорости переехало в левый угол. Тут тоже есть своё обоснование. По статистике, правых поворотов на маршрутах больше, и их водителю нужно видеть заранее. В левом углу уведомления о скорости не мешают.

Развёртывание функции уже началось, а до 15 февраля её получат все пользователи «Яндекс.Карт» на автомобилях с CarPlay.