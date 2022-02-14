Apple зарегистрировала в России три новых компьютера. Информация о них появилась в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Можно предположить, что уже скоро новинки будут представлены официально. Анонс может состояться в ближайшие недели.

Сертификацию ЕЭК прошли две модели стационарных компьютеров под маркировками A2615 и A2686, а также ноутбук с маркировкой A2681. Все три новых компьютера работаю под управлением операционной системы macOS Monterey.

Судя по всему, речь идет о новом Mac mini, iMac Pro и MacBook Air. Ранее о том, что компания может представить эти устройства, заявлял известный инсайдер Bloomberg Марк Гурман. Не исключено, что ноутбуком окажется MacBook Pro с процессором M2.

Ожидается, что Apple проведёт свою первую презентацию 2022 года, где помимо вышеперечисленных компьютеров будет представлено новое поколение iPhone SE, уже 8 марта.