Аналитик Росс Янг из Display Supply Chain Consultants ранее сообщал, что новый iMac Pro покажут в середине года. Теперь появилось уточнение: iMac Pro представят в июне. Вероятно, анонс состоится на конференции WWDC 2022.

По словам Янга, новый iMac Pro получит дисплей с подсветкой mini-LED из более чем 4000 светодиодов и 1000 зон подсветки при диагонали экрана 27 дюймов. Для сравнения, монитор Pro Display XDR имеет 576 светодиодов и столько же зон локальной подсветки.

