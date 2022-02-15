Apple обновила свой список так называемых «винтажных» устройств. Теперь в нем появился iPhone 6 Plus.

Смартфон был представлен в сентябре 2014 года и выпускался до сентября 2016 года. В 2019 году он не получил iOS 13 и все последующие крупные обновления операционной системы. Что интересно, классический Phone 6, выпущенный в тот же период, не попал в список устаревших.

По оценке специалистов, iPhone 6 также будет признан устаревшим через один или два года. Смартфон находился в официальной продаже до 2018 года. Статус устаревшего устройства подразумевает, что авторизованные сервисные центры Apple могут не принять девайс к обслуживанию и ремонту, если в наличии нет запасных частей.

Помимо iPhone 6 Plus, в список устаревших устройств также попал iPad 4-го поколения, выпущенный в 2012 году. Это был первый iPad с Lightning. Интересно, что спустя несколько месяцев после презентации iPad, компания выпустила в 2013 году новую модификацию планшета со 128 ГБ памяти.