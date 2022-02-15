Инсайдер, который в свое время предсказал появление челки у экранов MacBook Pro, теперь делится информацией относительно будущих 13-дюймовых MacBook Pro на новом чипе M2. По его информации, они дебютируют уже в следующем месяце.

Сообщается, что новый ноутбук не претерпит серьёзных конструктивных изменений по сравнению с MacBook Pro 2020 года, основанном на чипе M1. По сведениям инсайдера, будущий 13-дюймовый MacBook Pro начального уровня получит тот же дизайн, что и текущая версия устройства, включая сенсорную панель Touch Bar и экран без выреза, который появился в старших моделях серии. Дисплей не получит поддержку высокой частоты обновления.

На данный момент известно, что обновленный базовый MacBook Pro будет оснащен чипом Apple M2, который должен иметь 8 вычислительных и до 10 графических ядер. Некоторые источники не исключают, что при покупке ноутбука пользователи смогут заказать модель с 32 ГБ оперативной памяти.

Ожидается, что новый 13-дюймовый MacBook Pro дебютирует на весеннем мероприятии Apple, которое предположительно пройдёт 8 марта.