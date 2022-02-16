Как пишет ресурс Screenrant, Apple может работать над созданием новой умной колонки с экраном.

Журналисты медиа ссылаются на публикацию на Reddit, в которой пользователь умной колонки HomePod рассказал о необычной реакции голосового ассистента на запрос. Владелец устройства попросил Siri зачитать ему некую информацию из «Википедии», на что голосовой помощник ответил, что «ответ отображается на вашем HomePod». Пользователь был удивлен, так как умная колонка не имеет собственного экрана.

Это подтолкнуло пользователя на мысль, что Siri случайно раскрыла будущий гаджет Apple. Некоторые пользователи Reddit заметили, что тоже получали от Siri похожие сообщения. Предложение посмотреть на экран может появится только в том случае, если на iPhone установлена бета-версия iOS 14.5, а на колонке стоит бета-версия audioOS 15.3.

Ранее в сети уже была информация о том, что Apple может работать над умной колонкой с экраном. Компания собирается конкурировать с колонками Amazon Echo Show и линейкой девайсов Google Nest Hub.