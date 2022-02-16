Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов заявило, что новые условия Apple «необоснованны и создают дополнительные трудности». На компанию был наложен дополнительный еженедельный штраф в размере €5 млн.

Это четвертый штраф, который компания должна выплатить за то, что она не разрешила производителям программных приложений в Нидерландах выбирать по желанию, какие способы оплаты использовать для приложений знакомств в App Store. В данный момент они имеют возможность использовать только принадлежащие Apple способы оплаты.

Общая сумма, которую компания должна заплатить, выросла до $22,6 млн (€20 млн). Регулятор может увеличивать сумму до $56,5 млн (€50 млн).

Ранее в октябре 2021 года правительство Нидерландов признало компанию монополистом и потребовало изменить систему оплаты в приложениях. В декабре регулятор обязал Apple разрешить альтернативные способы оплаты в App Store до 15 января, компания подала апелляцию.

Все же в феврале Apple пошла на уступки в приложениях для знакомств. Тем не менее, за покупки, сделанные с использованием альтернативных способов оплаты, компания установила комиссию в размере 27%, что всего на 3% меньше, чем при использовании платёжной системы Apple. Голландский регулятор решил, что это практически равнозначно запрету сторонних платежей в приложениях, и продолжил штрафовать Apple.