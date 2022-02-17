Google представила операционную систему Chrome OS Flex, являющуюся новым вариантом Chrome OS, предназначенную для использования на компьютерах под управлением Windows или macOS.

В качестве ключевых преимуществ новой версии продукта разработчики отмечают сохранение возможности эффективной работы на устройствах, которые были произведены 13 лет назад. Это означает, что необходимость замены технически устаревшей компьютерной техники на новую отпадает. Вместо дополнительных трат на покупку нового компьютера, пользователям достаточно будет переустановить операционную систему. Таким образом компания реализует политику осознанного потребления и экономии природных ресурсов.

Ядро Chrome OS Flex фактически соответствует тому, что используется в Chrome OS и устанавливается на «настоящие» Chromebook. Доступность некоторых функций может зависеть от аппаратного обеспечения. Это означает, что некоторые функции, такие как постоянный доступ к Google Assistant и синхронизация со смартфоном Android, могут быть недоступны на некоторых устройствах.

Система загружается с установочной USB-флэшки, после чего пользователю остаётся авторизоваться в Chrome OS и приступить к работе. Flex самостоятельно синхронизирует облачный профиль пользователя, настройки, закладки и политики, предоставляет быстрый доступ к веб-приложениям и виртуализации.

Система поставляется бесплатно, а исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Плата за лицензию взимается только с организаций, желающих создать управляемый парк устройств с консолью администрирования.

Для удобства Google подготовила список совместимых моделей ноутбуков. Важно отметить, что на новых ноутбуках Apple с проприетарным чипом линейки M1 невозможна установка Chrome OS Flex.

Chrome OS Flex всё еще находится в стадии раннего доступа. Она постоянно улучшается, но испытателям нужно быть готовым к ошибкам. Стабильная версия Chrome OS Flex выйдет в ближайшие месяцы, и с ней клиенты CloudReady получат возможность бесплатного апгрейда до Chrome OS Flex.