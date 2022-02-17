В базе данных бенчмарка PassMark появились результаты тестирования процессора Intel Core i9-12900H для ноутбуков. Возможности новинки оказались впечатляющими — ей удалось обойти не только своих предшественников, но и оставить позади флагманские ARM-чипы Apple.

Данный процессор Intel имеет 6 высокопроизводительных ядер и 8 энергоэффективных ядер, а также 20 потоков и типичный уровень TDP 45 Вт.

В однопоточном тестировании Core i9-12900H набрал 4004 балла, тогда как занявший второе место Apple M1 Pro набрал 3858 баллов. На третьем месте разместился Apple M1 Max с 3844 баллами, а на четвёртом ещё один представитель семейства Alder Lake - Intel Core i7-1270P, набравший 3824 балла.

Кроме того, средняя оценка для Intel Core i9-12900H в многоядерном тесте составляет 33.285 баллов, что намного выше, чем у конкурентов от Apple, составляющая для M1 Pro 23.553 балла, а для M1 Max 23.468 баллов.

Однако при этом не стоит забывать, что энергопотребление процессора Core i9-12900H заметно выше, чем у чипов Apple.