Google объявила о введении новых ограничений своей политики конфиденциальности, которые сократят отслеживание приложений на ее устройствах Android. Эти действия предпринимаются после аналогичного шага Apple в прошлом году, который изменил рекламную практику крупных компаний.

В настоящее время Google присваивает каждому устройству специальный идентификатор, что позволяет рекламодателям отслеживать действия пользователя и настраивать таргетированную рекламу. ИТ-компания, следуя тенденции обеспечения пользователям гарантироваться свою конфиденциальность, планирует разработать альтернативу идентификаторам, а затем и вовсе отказаться от их использования.

Новая система от Google выглядит мягче, чем у Apple, а ее разработка рассчитана на несколько лет. «Мы понимаем, что другие платформы выбрали иной подход к приватности в области таргетированной рекламы, введя сплошной запрет на технологии, которые использует отрасль. Уверены, что без внятной альтернативы такой подход может быть неэффективен и ухудшить положение и с защитой личных данных, и с разработкой приложений», — говорится в блоге компании.

В Google также сообщают, что собираются активно обсуждать детали новых правил с рекламодателями и разработчиками и будут учитывать их мнение. В компании признают необходимость сохранения разных возможностей получения информации о потребителях для рекламной индустрии. Сама Google получает от рекламы значительные доходы — только в четвертом квартале 2021 года компания заработала на этом $61 млрд.

По словам компании, основная цель заключается в том, чтобы сохранить конфиденциальность пользователей по умолчанию, при этом поддерживая мобильную экосистему, которая базируется на эффективной рекламе для поддержки бесплатных и финансируемых за счёт неё приложений.