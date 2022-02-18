По данным пользователя под ником yeux1122 со ссылкой на отраслевые источники, iPhone 14 Pro впервые в истории смартфонов Apple получит 8 ГБ оперативной памяти. Информатор ссылается на источников во внутренней цепочке поставок Apple.

Это не рекорд по меркам отрасли, но ранее фирменные устройства обходились гораздо меньшими объёмами ОЗУ за счёт оптимизации программного обеспечения. yeux1122 добавил, что компоненты памяти iPhone 14 Pro уже подтверждены, а массовое производство начнётся уже скоро.

Увеличение айфонам "оперативки" также предсказывал аналитик Haitong International Securities Джефф Пу в конце прошлого года. Он сообщал, что 8 ГБ памяти получат два старших представителя линейки. Для сравнения, актуальные модели — iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — располагают 6 ГБ оперативной памяти.

Ожидается, что Pro-версия iPhone 14 получит крупный редизайн: на смену характерной «чёлке» придёт врезанная в матрицу фронтальная камера. Некоторые датчики при этом будут спрятаны под экраном устройства. Также подтверждается, что iPhone 14 Pro будет оснащён 48-мегапиксельной камерой. Ходят слухи, что серия iPhone 14 полностью перейдёт на eSIM, что позволит повысить водонепроницаемость смартфонов.