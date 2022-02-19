Специалисты IT-компании Passware обнаружили уязвимость в фирменном чипе Apple T2 и заявили о создании программного инструмента для его взлома. Он позволит примерно за 10 часов получить доступ к содержимому диска всех моделей MacBook, iMac, Mac Pro и Mac mini 2017-2020 годов выпуска.

Passware – компания, которая уже почти 25 лет занимается продажей программных хакерских решений. Её инструменты в основном используются для восстановления данных и судебных экспертизах. Однако когда Apple представила свой чип безопасности T2 в 2017 году, Passware не смогла обойти его защиту.

Теперь в Passware появился новый модуль, который использует уязвимость чипа T2 для обхода ограничения на количество попыток ввода пароля. В конечном итоге злоумышленник может применить базу паролей и взломать пароль Mac.

Passware ранее уже имела в ассортименте инструменты, позволяющие подбирать пароли и расшифровывать диски, защищённые более старым средством шифрования FileVault на компьютерах Mac без чипа T2. При этом использовался графический ускоритель, что позволяло проверять десятки тысяч паролей в секунду. Однако до недавнего времени метод подбора паролей путём перебора всех возможных комбинаций было непрактично использовать на компьютерах Mac с чипом Т2. Это связано с тем, что пароль не хранится на SSD, а чип ограничивает количество возможных попыток его ввода. Потому необходимо подбирать не пароль, а ключ дешифрования, что, в теории, может занять миллионы лет.

Новый инструмент, использующий уязвимость чипа T2, действует по другому принципу. Passware предоставляет на выбор два словаря: один включает 550.000 наиболее часто используемых паролей, собранных в результате различных утечек данных, а второй состоит из 10 миллиардов комбинаций. Однако процесс их подбора по-прежнему медленнее чем обычно. Скорость достигает 15 паролей в секунду. Теоретически подбор требуемой комбинации может занять тысячи лет, однако большинство людей использует относительно короткие и простые пароли. Комбинацию из шести символов можно взломать примерно за 10 часов.

Чтобы применить новый инструмент Passware, необходим физический доступ к Mac. Подобным методом можно взломать любой Mac с чипом T2. Однако он не будет работать на новых компьютерах Apple с чипами Apple Silicon.

Как утверждает Passware, модуль для взлома доступен лишь для государственных заказчиков, а также для частных компаний, у которых имеются законные основания для его использования. Стоимость такого модуля составляет $1990.