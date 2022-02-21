По данным издания iDrop News, Apple прекратила разработку подэкранного сканера отпечатков пальцев Touch ID для iPhone. В корпорации сосредоточились только на Face ID.

Источники утверждают, что Apple работала над новым поколением Touch ID в течение нескольких последних лет. Компания хотела встроить сканер отпечатков пальцев под экран iPhone. Однако недавно руководство приняло решение свернуть все работы и перевести инженеров, занятых в этом проекте, в подразделение, которое трудится над развитием Face ID.

Учитывая, что сейчас Apple тестирует возможность разблокировки смартфона по Face ID в маске, следующим шагом развития технологии станет размещение сенсоров для биометрического сканирования лица под дисплеем, но вряд ли система будет реализована в iPhone 14.

Скорее всего, до выхода iPhone со сканером Face ID под экраном пройдёт ещё год-два, поскольку источники, знакомые с планами компании, считают, что Apple сможет реализовать эту технологию не раньше 2023 года.