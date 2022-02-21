По данным Марка Гурмана из Bloomberg, в этом году Apple выпустит новый Mac Pro, который обзаведется обновленным процессором M1 Max со значительно улучшенными характеристиками.

Одна из новых конфигураций M1 Max получит 20 ядер центрального процессора и 64 графических ядер — вдвое больше, чем у текущего M1 Max. Другая конфигурация увеличит число ядер вчетверо — до 40 ядер CPU и 128 ядер GPU.

Гурман подчеркивает, что в Mac Pro 2022 года будет стоять именно обновленный M1 Max, а не M2, M2 Pro и не M2 Max. По его словам, M2 появится на свет в этом году, а его более прокачанные версии (M2 Pro и M2 Max) выйдут в 2023 году, в один год с чипом M3. Таким образом Apple реализовала двухгодичный план обновления своих фирменных процессоров.

Также Гурман утверждает, что до конца этого года Apple намерена выпустить несколько новых компьютеров Mac с чипом M2: 13-дюймовый MacBook Pro, Mac mini, 24-дюймовый iMac и переработанный MacBook Air.