Знаменитый южнокорейский режиссёр и автор картин «Олдбой» и «Сквозь снег» Пак Чхан Ук выпустил короткометражку «Life Is But a Dream» («Жизнь — это всего лишь сон»), полностью снятую на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

В фильме боевые искусства сочетаются с романтикой, черной комедией и традиционным корейским жанром пансори, которые рассказывают сюрреалистическую историю о свадьбе и похоронах.

Фильм Пак Чхан Ука стал первым в рамках кампании «Снято на iPhone», который полностью произвели и смонтировали в Корее. Режиссёр назвал удивительным то, что такого рода фильмы теперь можно снимать на iPhone.

Рассказывая о съёмочном процессе, Пак Чхан Ук подчеркнул, что с помощью смартфона ему в полной мере удалось передать задуманное, используя кинематографический режим съёмки с функцией автоматического смещения фокуса. Кроме того, он отметил эффектное размытие фона, точную цветопередачу сцен и высокое качество записи в условиях плохого освещения. Компактность устройства и технология стабилизации видео также облегчили работу в «тесных» и динамичных сценах.

Ранее Пак Чхан Ук снял на iPhone 4 короткометражку «Ночная рыбалка», которая удостоилась «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале в 2011 году.