По словам аналитика Display Supply Chain Consultants Росса Янга, Apple, вероятно, отложила выпуск складного iPhone до 2025 года и вместо этого начала работать над ноутбуком со складным экраном.

В новом отчёте DSCC, посвящённом грядущим складным устройствам Apple, Янг сообщил, что выпуск iPhone с гибким экраном, слухи о котором ходят уже некоторое время, отложен до 2025 года. Ранее предполагалось, что устройство будет представлено в 2023 или 2024 году. Причины такого решения не раскрываются, однако отраслевые источники заявляют, что Apple не спешит выходить на рынок складных смартфонов.

Сейчас же, по словам Янга, Apple параллельно работает над новой категорией фирменной продукции — ноутбуками со складным экраном диагональю около 20 дюймов с разрешением 4K или выше. Сообщается, что вендор уже ведёт переговоры с поставщиками гибких дисплеев на предмет заказа таких панелей.

Такое устройство будет иметь сразу несколько назначений: в сложенном виде оно может работать как ноутбук с полноразмерной экранной клавиатурой, а развернутом виде (и при использовании внешней клавиатуры) как монитор.

Согласно прогнозам Янга, Apple выпустит устройство в 2026 или 2027 годах.