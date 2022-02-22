По данным источников из DigitalTimes, Apple уже завершила вторую фазу инженерных проверочных испытаний (EVT 2) своей первой AR/VR-гарнитуры, обычно показывающую, что прототипы устройств соответствуют целям и спецификациям производителя. Устройство может быть представлено до конца года.

Будущей новинке приписывают пару 4K-дисплеев с подсветкой micro-LED — предположительно речь о недавно представленных панелях Sony диагональю 1,4 дюйма с разрешением 4000x4000 пикселей. Упоминается наличие сразу пятнадцати оптических модулей, два процессора, поддержка беспроводных сетей последнего поколения Wi-Fi 6E, функции отслеживания взгляда и объектов, а также AR-режим работы со сквозным просмотром через встроенные камеры. Предполагаемая стоимость гарнитуры Apple на старте продаж составит около $3150.

При этом не так давно Марк Гурман из Bloomberg сообщил о целом ряде проблем, с которыми столкнулась Apple при создании гарнитуры. По его словам, компания вполне может отложить выход нового устройства до следующего года. Сейчас AR/VR гарнитура страдает от проблем с камерами, перегревом и багов ПО.

Согласно отчету Trendforce, гарнитура смешанной реальности Apple будет работать по подписке. Аналитики рассказали, что пользователи должны будут приобрести AR/VR-шлем, однако для доступа к его продвинутым функциям нужно будет обратиться с специальному программному обеспечению. Ожидается, что Apple будет распространять данные приложения в рамках платной подписки.