Издание DigiTimes сообщает, что Apple начала переговоры с двумя ключевыми производителями микросхем - компаниями Advanced Semiconductor Engineering (ASE) и Siliconware Precision Industries (SPIL). Переговоры связаны с организацией производства компонентов для упаковки первых модемных микросхем 5G, спроектированных самой Apple.

В своё время ASE и SPIL выступали в роли партнёров Qualcomm по упаковке 5G-модемов для iPhone, включая новейший Snapdragon X65 5G, который в настоящее время производится Samsung. По оценкам DigiTimes, Apple поставит не менее 200 миллионов новых iPhone в 2023 году и, несомненно, будет полагаться на нескольких партнёров, производящих 5G-модемы её разработки, основываясь на своей обычной политике управления цепочками поставок.

Помимо лучшей интеграции и контроля над функциями, ещё одним важным преимуществом Apple в отказе от Qualcomm и Intel в пользу собственных модемов 5G является то, что компании не придётся платить лицензионные отчисления вышеупомянутым компаниям.

Apple уже договорилась со своим основным партнёром по производству чипов TSMC, насчёт производства модемов собственной разработки, которые, как ожидается, появятся в iPhone 2023 года. Apple и TSMC в настоящее время тестируют производство этих модемов с использованием 5-нм техпроцесса. Тем не менее, массовое производство микросхем будет осуществляться по нормам 4-нм техпроцесса.