Просочившаяся в сеть дорожная карта Intel предполагает, что компания в двухгодичный срок планирует разработать новую линейку процессоров, превосходящих чипы M1 Pro / M1 Max. Об этом сообщает MacRumors.

Судя по всему, появившиеся в сети материалы относятся к внутренним документам подразделения Intel, занимающегося разработкой процессоров Intel 15-го поколения. Эти процессоры будут носить кодовое название Arrow Lake.

Intel собирается обратиться за помощью к компании TSMC, которая собирает мобильные процессоры, а также процессоры серии Silicon, которые Apple применяет в своих ноутбуках и компьютерах. TSMC собирается освоить 3-нанометровую технологию, которая позволит сделать процессоры более миниатюрными и производительными при снижении потребления энергии. Как ожидается, Apple также перейдет на 3-нм в 2023 году с чипами линейки M3.

Ожидается, что в процессорах Arrow Lake будут использоваться наработки, которые сейчас применяются в мобильных чипах, в частности кардинальное снижение энергопотребления при выполнении нересурсоёмких задач. При этом в чипах Intel останутся высокопроизводительные ядра, позволяющие компьютерам выполнять задачи с высочайшей скоростью.

Нынешние топовые мобильные процессоры Intel уже немного мощнее M1 Max (примерно на 4%), но весьма серьезно проигрывает им в энергоэффективности. Например, ноутбук на Core i9 при воспроизведении видео офлайн протянет порядка 6 часов, а аналогичный по производительности MacBook — около 21 часа.

Согласно дорожной карте, процессоры линейки 15-го поколения могут быть готовы к поставке к концу 2023 — началу 2024 года.