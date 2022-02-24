Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер прокомментировала штраф, наложенный на Apple Нидерландским управлением по защите прав потребителей и рынков (ACM). В Еврокомиссии считают: тактика Apple свидетельствует, что крупным компаниям проще заплатить штраф, чем соблюдать антимонопольный закон.

В понедельник ACM наложило на Apple штраф в размере 5 миллионов евро. Это пятый такой штраф подряд за несколько недель, связанный с позицией Apple в отношении платежей внутри приложений.

«Поведение Apple в Нидерландах может быть примером. Компания предпочитает выплачивать периодические штрафы, а не выполнять решение голландского антимонопольного ведомства», - считает Вестагер.

В общей сложности на данный момент компанию оштрафовали на €25 млн. Ещё в январе Нидерланды пообещали штрафовать Apple каждую неделю, пока компания не выполнит требования, выставленные в октябре 2021 года. Тогда правительство страны признало политику компании в App Store злоупотреблением доминирующим положением и постановило допустить в магазин приложений сторонние способы оплаты.

Ранее Вестагер предложила новые правила, известные как «Закон о цифровых рынках» и нацеленные на такие компании, как Google, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft. Они могут вступить в силу в следующем году. Одним из требований закона будет открытый доступ третьим лицам к магазинам приложений и возможность использовать сторонние платежные системы.