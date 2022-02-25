Авторизованные сервисные центры и магазины Apple скоро смогут ремонтировать Face ID без замены всего iPhone, как это происходит сейчас. Об этом говорится во внутренней документации, полученной MacRumors от источника.

Специалисты скоро получат доступ к системе камер TrueDepth, содержащей модули Face ID и фронтальную камеру. Сотрудники сервисных центров смогут использовать диагностический инструмент Apple Service Toolkit, чтобы определить, когда можно починить Face ID без замены всего устройства.

Данная инициатива касается только моделей iPhone XS и новее: iPhone X, также оснащённый системой распознавания лиц, исключается из новой программы ремонта. По заявлению Apple, такой шаг поможет сократить количество полных замен устройств в рамках обязательства компании по сокращению своего углеродного следа.

Дата начала предоставления новой услуги пользователям iPhone пока неизвестна.