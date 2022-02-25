Мобильные платежные сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами попавших под санкции российских банков. Об этом сообщил Центробанк.

Под ограничения попали ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Новикомбанк и Просмвязьбанк. Отмечается, что, несмотря на отключение от Apple Pay и Google Pay, клиенты указанных банков смогут в полном объеме использовать стандартную контактную и бесконтактную оплату на территории России. Средства клиентов сохранены и доступны в любой момент времени.

При этом клиенты банков, которые попали под санкции, не смогут расплачиваться ими в зарубежных интернет-магазинах, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.