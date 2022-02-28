Разработчица софта из Лондона Элли Хакстейбл была крайне недовольна музыкальными подборками, рекомендованными ей сервисом Spotify. Она решила вернуться к самостоятельной загрузке треков на MP3-плеер. Для этого Элли кардинально модифицировала старенький iPod пятого поколения, выпущенный в 2006 году.

Выбор пал именно на эту модель iPod, так как, по словам девушки, это последний в линейке плеер с аудиочипом Wolfson, который даёт «фантастическое» звучание. К тому же ей нравится фирменное колесо прокрутки Click Wheel. Элли считает, что оно намного удобнее сенсорного экрана.

Хакстейбл заменила жесткий диск iPod ёмкостью 80 ГБ на адаптер iFlash Quad, в который можно вставить сразу четыре microSD-карты. Они слабее греются и тратят меньше энергии по сравнению с HDD. Хакстейбл использовала две microSD-карты по 512 ГБ.

Поскольку iFlash Quad меньше, чем жёсткий диск, освободившееся пространство было использовало с пользой. Старую батарею на 850 мАч девушка заменила на новый аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Чёрную переднюю панель устройства поменяла на прозрачную, а заднюю, с надписью 80 ГБ, на аналогичную с надписью 1 ТБ.

Оригинальная операционная система iPod могла работать некорректно после замены накопителя, поэтому разработчица установила на устройство ОС Rockbox с темой FreshOS. Хакстейбл отмечает, что с этой системой компьютер определяет плеер как внешний накопитель, и на него можно перенести музыку без iTunes.

Также с помощью Rockbox на iPod можно сыграть в Doom, отрегулировать громкость на MacBook и установить другие приложения: календарь, метроном и средство для проверки аккумулятора.

Модификация обошлась Элли в 340 долларов. Большая часть денег ушла на microSD-карты. Девушка прокомментировала, что устройство изменило её привычки. Теперь она сама подбирает музыку под своё настроение и крайне рада этому.