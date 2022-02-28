Apple работает над созданием гибрида iPad и MacBook, сообщил обозреватель ресурса Bloomberg Марк Гурман. По его словам, устройство откроет новую категорию продуктов для Apple и будет представлять собой 20-дюймовый моноблок со складным сенсорным экраном.

Отмечается, что компания рассматривала версии с клавиатурой и трекпадом, но остановилась на автономном форм-факторе — навигация и ввод будут по умолчанию выполняться на дисплее. Возможно, в комплект поставки также войдёт съёмная физическая клавиатура.

Заявление репортера Bloomberg о складном устройстве от Apple подтверждается недавним заявлением Росса Янга из Display Supply Chain Consultants, которое журналист Bloomberg также упоминает в своей статье. По данным Янга, Apple уже ведёт соответствующие переговоры с производителями гибких панелей — LG и Samsung.

Как утверждает Гурман, компания работает над устройством последние пару лет, но когда оно увидит свет, пока неизвестно. По словам Росса Янга, Apple планирует начать выпуск складного устройства ориентировочно через 4-5 лет.