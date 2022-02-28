Аналитик Loop Capital Markets Джон Донован, ссылаясь на собственных информаторов, утверждает, что новый смартфон iPhone SE 3 (2022) с поддержкой сетей 5G будет стоить от 300 долларов.

Донован уверен, что новый iPhone SE с минимальным объёмом памяти будет стоить $300, что на $99 дешевле базовой модели iPhone SE 2020 года. Такое решение позволило бы Apple переманить большое количество пользователей Android на свою платформу, даже несмотря на устаревший дизайн самого смартфона.

Вместе с тем Марк Гурман из Bloomberg прогнозирует снижение цены прошлого iPhone SE до $199. Новый iPhone SE, как ожидается, будет поддерживать работу в сетях 5G, однако для многих рынков это не является основополагающим фактором при выборе мобильника. По этой причине снижение цены на iPhone SE 2020 сделает его серьезным конкурентом даже для недорогих Android-смартфонов.

По словам Гурмана, Apple не привыкла занижать стоимость гаджетов, ориентируясь на негласный принцип Стива Джобса «не продавать барахло». Однако в данной ситуации намеренный дисконт может оказаться выигрышным для компании.

Что касается характеристик iPhone SE 3 (2022), ожидается, что он будет оснащен однокристальной системой Apple A15 Bionic, 4,7-дюймовым дисплеем, сканером отпечатков пальцев Touch ID и одной камерой сзади. iPhone SE 3 (2022) не будет поддерживать беспроводную зарядку MagSafe. Вместо этого устройство будет поддерживать только обычную беспроводную зарядку Qi, представленную ещё в iPhone 8.