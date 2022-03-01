Марк Гурман из Bloomberg пишет, что Apple Watch Series 8 получат серьёзные обновления по сравнению со своим предшественником, а модель Series 3 может быть окончательно снята с производства. В отчёте отмечается, что 2022 год станет важным годом в развитии Apple Watch, поскольку в них дебютируют новые функции.

По данным Гурмана, в этом году появятся три новые модели Apple Watch, а именно: Apple Watch Series 8, обновленная версия Apple Watch SE и версия Apple Watch для экстремальных видов спорта.

Ожидается, что Apple Watch Series 8 будут оснащены более быстрыми однокристальными системами, а улучшения будут касаться нововведений для отслеживания активности. Предполагается, что Apple разрабатывает датчики температуры тела, артериального давления и уровня сахара в крови для будущих моделей Apple Watch, но помимо возможности включения датчика температуры тела в Series 8, эти функции не ожидаются в ближайшее время.

Аналитик Росс Янга из Display Supply Chain Consultants предполагает, что Apple Watch Series 8 могут выйти в трёх размерах вместо двух, при этом Apple добавит больший размер, который присоединится к моделям 41 и 45 мм.