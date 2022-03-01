Apple подала патентную заявку, в которой описан компьютер, встроенный в клавиатуру. Устройство позиционируется как замена традиционным десктопам и ноутбукам — для работы системы потребуется только монитор.

По словам инженеров компании, данный мини-компьютер можно легко переносить с собой и подключать к аксессуарам — для полноценной работы потребуется лишь монитор и мышь. Вместо мышки, при необходимости, предлагается использовать встроенный в клавиатуру трекпад.

При этом Apple не собирается приносить производительность в жертву портативности. Поэтому в патентной заявке отдельно говорится о системе охлаждения: корпус клавиатуры со встроенным компьютером имеет основание с высокой теплопроводностью, а вычислительный блок напрямую с ним контактирует. Таким образом, тепло от процессора эффективно рассеивается по всему корпусу устройства.

Это похоже на Mac mini на чипе М1 в немного утолщенном корпусе Magic Keyboard с одним внешним разъемом для подключения периферийных устройств и электропитания. Вероятно, количество внешних портов может быть и больше, если такую клавиатуру с ПК Apple все же решит производить.

Патент был зарегистрирован еще в августе 2020 года, однако его опубликовали только в конце февраля. Среди изобретателей прототипа указаны главный архитектор компьютеров Mac и старший менеджер по дизайну продукции, который работает в Apple 16 лет.