Apple на фоне введенных ограничений свернула продажи всего ассортимента своей продукции в России. В распространенном сообщении указывается, что проведена приостановка продаж, но никаких данных о сроках ограничений нет.

«Мы приостановили продажи всех продуктов в России. На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну», — говорится в опубликованном сообщении.

В розничных сетях и онлайн-магазинах России продукция Apple еще представлена благодаря созданным ранее запасам, но её стоимость уже успела вырасти на 15-40% в зависимости от конкретного устройства. Например, при стоимости базовой версии iPhone 13 в 80 тысяч рублей, цены дистрибьюторов варьируются в пределах 90-115 тысяч рублей.

Одновременно российским пользователям iPhone больше недоступен платежный сервис Apple Pay, позволяющий привязывать банковские карты к смартфону, и расплачиваться с его помощью в магазинах. Но в данном случае никакой конкретики пока нет, касается ограничение только карт банков, попавших под санкции или всех российских пользователей сервиса.

Вместе с этим в App Store заблокировали новостные приложения RT News и Sputnik News. Потокового сервиса Apple Music ограничения на момент написания новости не коснулись — подписка по-прежнему доступна в российском регионе.