Официально: презентация Apple состоится 8 марта 2022 года
Apple отправила журналистам приглашения на презентацию 8 марта. Мероприятие будет называться Peek Performance, трансляция начнётся на сайте и YouTube-канале Apple в 21:00 мск.
По информации Bloomberg и других изданий, ожидается презентация iPhone SE 5G. Он получит улучшенную камеру и обновлённый процессор с поддержкой сетей пятого поколения. Дизайн ожидается таким же, как у iPhone SE (2020).
Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBh— Greg Joswiak (@gregjoz) March 2, 2022
Ещё одной новинкой может стать iPad Air, который также получит поддержку 5G. В плане производительности планшет будет во многом напоминать актуальный iPad mini, поскольку он также получит процессор A15 Bionic, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную фронтальную камеру и вспышку из четырёх светодиодов. Что касается дизайна, то он, вероятнее всего, будет унаследован у нынешней актуальной модели iPad Air, выпущенной осенью 2020 года.
Помимо этого, Apple может представить обновлённый MacBook Air — предположительно, ноутбук оснастят новыми чипами Apple M2, который будет более мощным, чем чип M1, но слабее M1 Pro и M1 Max. По информации инсайдеров, дизайн будет изменён — MacBook Air получит «чёлку», экран miniLED, MagSafe и новые расцветки. Не исключено, что компания покажет и новый Mac mini.
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