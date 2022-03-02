Apple отправила журналистам приглашения на презентацию 8 марта. Мероприятие будет называться Peek Performance, трансляция начнётся на сайте и YouTube-канале Apple в 21:00 мск.

По информации Bloomberg и других изданий, ожидается презентация iPhone SE 5G. Он получит улучшенную камеру и обновлённый процессор с поддержкой сетей пятого поколения. Дизайн ожидается таким же, как у iPhone SE (2020).

Ещё одной новинкой может стать iPad Air, который также получит поддержку 5G. В плане производительности планшет будет во многом напоминать актуальный iPad mini, поскольку он также получит процессор A15 Bionic, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную фронтальную камеру и вспышку из четырёх светодиодов. Что касается дизайна, то он, вероятнее всего, будет унаследован у нынешней актуальной модели iPad Air, выпущенной осенью 2020 года.

Помимо этого, Apple может представить обновлённый MacBook Air — предположительно, ноутбук оснастят новыми чипами Apple M2, который будет более мощным, чем чип M1, но слабее M1 Pro и M1 Max. По информации инсайдеров, дизайн будет изменён — MacBook Air получит «чёлку», экран miniLED, MagSafe и новые расцветки. Не исключено, что компания покажет и новый Mac mini.