Apple отправила журналистам приглашения на презентацию 8 марта. Мероприятие будет называться Peek Performance, трансляция начнётся на сайте и YouTube-канале Apple в 21:00 мск.

По информации Bloomberg и других изданий, ожидается презентация iPhone SE 5G. Он получит улучшенную камеру и обновлённый процессор с поддержкой сетей пятого поколения. Дизайн ожидается таким же, как у iPhone SE (2020).

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBh