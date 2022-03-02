Создатель знаменитого сериала "Мистер Робот" Сэм Эсмейл, приступает к адаптации классического немого фильма "Метрополис" режиссера Фрица Ланга для стриминга Apple TV+. Эсмейл, работавший над предстоящей политической драмой Starz "Газлит", напишет сценарий и выступит постановщиком сериала.

«Метрополис» был снят Лангом в 1927 году по сценарию автора одноименной научно-фантастической антиутопии Теи Фон Харбоу. Действие происходит в футуристическом городе Метрополисе. Немой фильм считается одной из первых полнометражных лент в жанре научной фантастики. Он назван Британским институтом кино 35-м величайшим фильмом всех времен.

Идею сериала по «Метрополису» начали прорабатывать ещё в 2016 году. Тогда планировалось, что сюжет адаптации будет соответствовать оригиналу и расскажет о футуристическом городе, разделённом на две части: верхнюю, в которой живут богатые, и нижнюю, где в тяжёлых условиях работают бедные. Главными героями должны были стать парень и девушка, влюбившиеся друг в друга, несмотря на классовые различия.

Эсмейл поставит все эпизоды футуристической антиутопии, а также выступит на правах шоураннера, сценариста и исполнительного продюсера телепроекта, но какие-либо детали возможного кастинга на данном этапе неизвестны, как и приблизительные сроки реализации.