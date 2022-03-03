По данным китайских инсайдеров, Apple планирует выпустить фиолетовую версию своего флагманского смартфона в этом году. Источник сообщил, что расцветка будет доступна для iPhone 13 Pro и Pro Max.

В прошлом году Apple также представила фиолетовый iPhone 12. Сообщается, что iPhone 13 будут иметь более темный и насыщенный оттенок фиолетового. В фиолетовой версии по-прежнему будет использоваться матовое стекло и рамка из нержавеющей стали.

Не исключено, что iPhone 13 Pro и 13 Pro Max в новом фиолетовом цвете будут анонсированы на презентации 8 марта.

Источник предполагает, что эта версия будет очень популярна среди женщин.