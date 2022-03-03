По данным аналитиков TrendForce, в четвертом квартале 2021 года мировое производство смартфонов выросло на 9,5% по сравнению с предыдущим триместром и достигло 356 млн устройств. Основной движущей силой рынка в октябре-декабре стали новые модели iPhone, в то время как у ряда других брендов производство сдерживала нехватка некоторых ключевых компонентов.

В четвертом квартале прошлого года отгрузки смартфонов Apple достигли 85,5 млн экземпляров. После презентации серии iPhone 13 в сентябре, Apple начала агрессивно наращивать поставки в соответствии с высоким спросом, традиционно для конца года занимая первое место по числу проданных смартфонов в мире.

В сравнении с III кварталом компания выпустила на 66% больше смартфонов, при этом цена новых iPhone 13 оказалась на приемлемом для многих покупателей уровне, а модели предыдущего поколения предсказуемо подешевели. Кроме того, фактический уход с рынка Huawei позволил «поживиться» её долей рынка как Apple, так и другим компаниям. Всего в 2021 году Apple выпустила 233 млн iPhone, в 2020 году этот показатель составил почти 200 млн. например, доля компании в КНР выросла с 10% до 16%.

Второе место досталось компании Samsung, третья строчка рейтинга закрепилась за OPPO.

Специалисты полагают, что в 2022 году глобальное распространение COVID-19 продолжит замедляться, что должно способствовать небольшому росту производства смартфонов. Ожидается, что объемы выпуска устройств увеличатся на 3,6% по сравнению с 2021-м и достигнут 1,38 млрд единиц. Спрос в Китае слегка снизится, а на других рынках будет наблюдаться ограниченный рост. По данным TrendForce не исключён даже спад глобального производства.