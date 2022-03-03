Apple TV+ выпустила первый официальный трейлер предстоящего шпионского триллера «Медленные лошади». В нем снимались такие звезды, как Гэри Олдман, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс, Джек Лоуден, Оливия Кук и другие.

Сериал основан на серии романов "Slough House" британского писателя Мика Херрона. В центре истории — команда разведчиков из захолустного подразделения MI5, куда отправляют не самых успешных агентов британской разведки, чтобы они занимались унылой бумажной работой. Неожиданно команду неудачников возглавляет Джексон Лэмб (Гэрри Олдман) — гениальный шпион, оказавшийся в непрестижном подразделении в силу обстоятельств. Появление такого человека, как Лэмб, может помочь «Медленным коням» расшевелиться и доказать, что они чего-то стоят.

Режиссером проекта выступил Джеймс Хоуз, который также стал исполнительным продюсером. Вместе с ним продюсированием шоу занимались Уилл Смит, Грэм Йост, Джейми Лоренсон, Эмиль Шерман, Гейл Мутрукс и др.

Сериал стартует 1 апреля в онлайн-кинотеатре Apple TV+.