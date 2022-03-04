Apple предупредила авторизованные сервисные центры в России о временной приостановке платного ремонта своих устройств. Об этом, на своей странице Facebook сообщил соучредитель сервисного центра Fixed.one Дмитрий Дружбин.

Как уточнил Дружбин, сервисные центры продолжают выполнять обязательства по гарантийным ремонтам и программам обеспечения качества (бесплатное устранение распространённых и подтверждённых проблем).

Сервисный центр «Бробролаб» сообщил, что теперь обслуживает гаджеты преимущественно по гарантии, а для негарантийных случаев IT-гигант ограничил размещение заказов. К примеру, специалисты откажутся от замены неисправного аккумулятора или ремонта устройства после контакта с жидкостью.

В «Бробролаб» предположили, что все авторизованные сервисы России могут остановить свою работу в течение двух-четырёх недель: «DHL и UPS больше не доставляют заказы в Россию. Пока на складе Apple есть детали и они доступны для заказа — работаем в штатном режиме».