По сведениям тайваньского ресурса DigiTimes, подрядчиками, которым Apple доверит выпуск электромобилей собственной марки, могут стать Foxconn и Luxshare, хотя не исключено, что на первых порах их место займут более искушённые в сфере производства автомобилей конкуренты.

Тайваньская Foxconn, являющаяся крупнейшим сборщиком iPhone, ранее подтвердила свои планы, связанные с производством электромобилей в Северной Америке в 2023 году. Согласно имеющимся данным, компания ищет место для возведения производственных мощностей, причём рассматривает варианты не только в США, но и в Мексике. Что касается китайской Luxshare, то она смогла выйти на автомобильный рынок благодаря партнёрству с Chery Group. Сотрудничество с Luxshare является важным для Apple, поскольку оно может помочь американской компании с выводом на китайский рынок своих электромобилей.

Аналитики считают, что серийное производство электромобилей Apple может начаться в ближайшие 1–2 года. Однако отраслевые источники уверены, что Apple потребуется больше времени для проведения всех необходимых дорожных испытаний, предшествующих началу производства авто. Некоторые эксперты также сомневаются, что Foxconn может стать производителем Apple Car, считая, что более вероятен вариант, при котором сборка электромобилей Apple будет выполняться на производственных мощностях более опытных компаний, таких как Hyundai и Magna International.

Важно отметить, что Hyundai и Magna International имеют значительный опыт работы с Foxconn. Таким образом, хотя Foxconn имеет богатую историю сотрудничества с Apple, меньший опыт работы на рынке электромобилей по сравнению с другими может повредить ей в долгосрочной перспективе. Однако этот недостаток опыта можно смягчить, и Foxconn с Luxshare могут предпринять шаги и достичь хороших результатов, прежде чем автомобиль Apple поступит в серийное производство.