Компании Intel и AMD официально подтвердили, что прекратили поставки процессоров и видеокарт в Россию и Белоруссию. Обе компании сообщили, что это связано с санкциями, которые наложены США и другими странами. Ранее об этих мерах сообщал отраслевой источник, но подтверждения не было.

Согласно постановлению США, экспортные ограничения не распространяются на пользовательскую электронику, но обе компании подтвердили, что приостановили все поставки, включая клиентские, серверные и графические процессоры.

«Intel осуждает вторжение России на Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Белоруссии», — заявила пресс-служба Intel. В компании сообщили, что собрали более $1,2 млн на помощь Украине, в том числе за счет пожертвований сотрудников.

В том же ключе высказалась AMD. Представитель компании в интервью PC World сообщил: «В связи с санкциями, наложенными на Россию Соединёнными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD приостанавливает продажи и распространение нашей продукции в России и Беларуси. Это все продукты AMD и продукты на базе наших решений (ПК и т. д.) в России и Беларуси».

Отмечается, что запрет не должен повлиять на глобальные продажи, поскольку на Россию приходится лишь 0,1% мировых поставок.