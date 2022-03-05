По сведениям сайта 9to5Mac, Apple разрабатывает два новых устройства: компьютер Mac Studio и монитор Apple Studio Display. Это первые продукты в новой серии Studio.

Инсайдеры утверждают, что Mac Studio будет примерно таким же, как Mac mini, но получит гораздо более производительные комплектующие. Apple разрабатывает два варианта новинки — с процессором M1 Max (как в MacBook Pro 2021-го года выпуска) и с ещё более производительным процессором из серии Apple Silicon, который пока не анонсирован. Предполагается, что в более производительной версии Mac Studio будет использован процессор с 40 вычислительными ядрами и 128 ядрами видеочипа. Внутри Apple устройство носит кодовое имя J375, а название Mac Studio впоследствии может быть заменено на другое.

Вторая новинка, Apple Studio Display, представляет собой внешний 7K-монитор. Это больше, чем у Pro Display XDR, который получил панель с разрешением 6016x3384 пикселей. Диагональ грядущего аппарата неизвестна. Если она сохранится на уровне 32 дюймов, то ppi вырастет с 218 до 245 точек на дюйм. Для сохранения показателя придётся увеличить панель до 36 дюймов.

Возможно, этот монитор получит процессор, высвобождающий центральный процессор компьютера от некоторых задач. В частности, от обработки данных по алгоритмам ИИ. Впервые информация о таких планах Apple появилась летом прошлого года. Кодовое имя устройства — J327.

Сроки выхода Mac Studio и Studio Display пока неизвестны.