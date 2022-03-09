Apple провела презентацию новых продуктов 8 марта. Компания представила ряд устройств, в том числе iPhone SE с 5G, новую версию iPad Air, мощный десктоп Mac Studio и ориентированный на потребителей монитор Studio Display. Вместе с этим компания расширила ассортимент фирменных периферийных устройств, анонсировав версии мыши Magic Mouse и трекпада Magic Trackpad, выполненные в чёрном корпусе.

Как и предполагали аналитики и инсайдеры, одним из основных продуктов весенней презентации стал обновлённый iPhone SE. Это первое обновление SE с 2020 года, которое призвано продвинуть iPhone на развивающиеся рынки.

На этот раз Apple оснастила смартфон процессором A15 Bionic, который ранее появился в моделях iPhone 13. Это означает, что эта бюджетная модель iPhone почти так же функциональна, как и дорогие iPhone. Apple заявляет, что чип обеспечивает лучшее время автономной работы. Также смартфон получил поддержку 5G. SE оснащён 12-мегапиксельной основной камерой, которая позволяет использовать функции, представленные в основных моделях iPhone, такие как Photographic Styles и Deep Fusion. Также есть 7-мегапиксельная селфи-камера.

Новый iPhone SE не поддерживает систему аксессуаров MagSafe. Apple представила MagSafe с iPhone 12. Система позволяет прикреплять аксессуары, такие как беспроводные зарядные устройства, кошельки и аккумуляторы, к задней части телефона с помощью магнита.

iPhone SE получил 4,7-дюймовый ЖК-дисплей, стекло Ceramic Shield спереди и сзади, водонепроницаемость IP67, кнопку «Домой» и Touch ID. Он поставляется в черном, серебристом и красном цветах. Устройство поступит в продажу 18 марта по цене $429.

Вслед за «бюджетным» смартфоном Apple представила и новую версию планшета iPad Air. Несмотря на сходство с прошлогодней моделью, гаджет ощутимо прибавил в вычислительной мощности — он построен на базе «ноутбучного» чипа и обзавёлся другими улучшениями по части аппаратных характеристик.

Ключевым отличием планшета от предшественника стала модель процессора. Обновлённый iPad построен на базе платформы Apple M1 — такой же, как у прошлогодних MacBook и более дорогих iPad Pro. Дизайн устройства при этом не изменился. 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 2360x1640 пикселей (264 ppi) и яркостью до 500 нит поддерживает стилус Apple Pencil второго поколения. Сканер отпечатков пальцев Touch ID интегрирован в кнопку питания.

Ещё одной особенностью модели стала поддержка сетей 5G с заявленной скоростью соединения до 3,5 Гбит/с в идеальных условиях. Кроме того, планшет оснащён модулями eSIM и Wi-Fi 6, а также универсальным коннектором USB Type-C (до 10 Гбит/с) и стереодинамиками. Гаджет представлен в двух модификациях с объёмом внутреннего накопителя 64 ГБ и 256 ГБ без слота для карт памяти.

Интересное нововведение — 12-мегапиксельная широкоугольная фронтальная камера, предназначенная для звонков вместо старого 7-мегапиксельного объектива. Сообщается о поддержке функции Center Stage которая помогает удерживать пользователя в центре кадра во время разговоров по видеосвязи.

Как и предшественник, новый iPad Air совместим со стилусом Apple Pencil и клавиатурой Magic Keyboard. Он также будет работать с чехлами Smart Keyboard Folio и Smart Folio. iPad Air будет поставляться в разных вариантах цветового исполнения корпуса. Версия устройства с поддержкой только Wi-Fi обойдётся в $599, тогда как за модель с поддержкой 5G придётся заплатить $749. Продажи стартуют 18 марта.

На весенней презентации компания Apple также презентовала новый процессор на базе M1. Теперь вместе с M1, M1 Pro и M1 Max будет и M1 Ultra. Главное отличие чипа от других в семействе – размер и производительность.

По сути это два процессора M1 Max в одном, объединенные архитектурой Apple UltraFusion. Это стало возможным за счёт заранее предусмотренного в M1 Max межпроцессорного соединения с пропускной способностью 2,5 Тбайт/с. В итоге M1 Ultra удваивает характеристики M1 Max: новый процессор получил 20 ядер CPU (16 производительных и 4 энергоэффективных), 64 ядра GPU и 32-ядерный ИИ-ускоритель.

Архитектура UltraFusion предполагает соединение двух процессорных кристаллов посредством полупроводниковой подложки, через которую проходит более чем 10 тыс. соединений. Именно такой подход и позволил Apple получить единый гигантский чип с 114 млрд транзисторов, который, несмотря на составную природу, распознаётся всем программным обеспечением как единый процессор.

Apple M1 Ultra предлагает на 90% более высокую производительность при том же энергопотреблении, что и Intel Core i9-12900K, и может соответствовать пиковой производительности Intel, потребляя на 100 Вт меньше. Apple M1 Ultra также просто более мощный, чем Intel Core i9-12900K, в многопоточных задачах, хотя Apple не уточнила, в каких именно.

Что касается производительности графического процессора, 64-ядерная модель потребляет на 200 Вт меньше, чем Nvidia GeForce RTX 3090 при максимальной производительности, а также превосходит карту Nvidia. Опять же, Apple не уточнила, в каких приложениях это было достигнуто.

Пропускная способность памяти M1 Ultra доведена до 800 Гбайт/с — этот показатель выше пропускной способности двухканальной DDR5-4800 примерно на порядок. Максимальный объём поддерживаемой M1 Ultra унифицированной памяти достигает 128 Гбайт, из которых встроенное в процессор графическое ядро может забрать для своих нужд до 48 Гбайт.

M1 Ultra найдёт применение в ноутбуках и компьютерах Apple, которые будут выпущены в этом году.

Первым устройством на чипе M1 Ultra стал десктоп Mac Studio. Это абсолютно новый стационарный компактный компьютер в линейке Apple. Устройство оснащается множеством портов. На фронтальной панели размещены два порта USB-C и слот для карт памяти SD. Сзади — четыре Thunderbolt, разъем для кабельного интернета, два традиционных прямоугольных USB, HDMI и выход на наушники. Кнопка включения также размещена сзади.

Apple утверждает, что пользователь сможет одновременно выводить изображение с устройства на четыре монитора XDR и телевизор 4K. Моноблок умещается в корпусе, примерно вдвое превосходящем по толщине давно знакомый Mac mini и выглядит как его более гладкая версия с размерами 195,58х111,76 мм.

В максимальной конфигурации доступно до 128 Гб оперативной памяти и 8 Тб внутреннего хранилища со скоростью до 7,4 Гб/с. Цена начинается от $3999.

Также на презентации был представлен 27-дюймовый монитор Studio Display с разрешением 5K и стоимостью от 1600 долларов. Сообщается о поддержке цветового пространства DCI-P3, максимальной яркости в 600 кд/м² и функции TrueTone в macOS. Он выполнен в дизайне, аналогичном Pro Display XDR, однако лишен mini-LED-подсветки.

У монитора 6 динамиков с поддержкой пространственного аудио и встроенная камера с разрешением 12 мегапикселей, поддерживающая режим Center Stage. В нем ПО определяет пользователя на картинке и держит его в центре кадра, даже когда он в процессе видеозвонка перемещается по комнате.

С разъёмами всё просто — здесь есть 3 порта USB-C, а также Thunderbolt с поддержкой мощности 96 Вт. Также сообщается о наличии в мониторе процессора Apple A13 Bionic, который предназначен для оптимизации производительности при использовании десктопов и ноутбуков Apple, а также реализации ряда функций, таких как пространственное звучание и голосовой помощник Siri (работает за счёт трёх интегрированных в монитор микрофонов).

Стоимость нового Studio Display в США стартует от $1599 в стандартной конфигурации и от $1899 за модель с нано-текстурным покрытием матрицы.

Вместе с тем стало известно, что финальные версии iOS 15.4, macOS Monterey 12.3, watchOS 8.5, tvOS 15.4 и iPadOS 15.4 выйдут на следующей неделе.