Одновременно с анонсом своего самого производительного ПК Mac Studio и монитора Studio Display, как оказалось, Apple также прекратила продажи 27-дюймового iMac на процессоре Intel.

В Apple Store остались только iMac с экраном 24 дюйма на процессоре M1. Apple официально не подтвердила информацию о снятии с производства 27-дюймового iMac.

Неожиданностью данный шаг, конечно, не стал: после того, как Apple объявила о переходе на собственные процессоры, уход фирменных компьютеров на базе Intel с рынка был вопросом времени. Тем не менее, 27-дюймовая модель осталась в продаже после состоявшегося прошлой весной мероприятия, на котором был представлен 24-дюймовый iMac на чипе M1. И это имело смысл, потому что тогда компания не могла предложить альтернативы тем, кому нужен большой экран — эпически дорогой профессиональный монитор Pro XDR Display не в счёт.

27-дюймовый iMac был одним из последних компьютеров Apple с процессорами Intel. Теперь в ассортименте компании таких осталось всего два: Mac Pro и MacBook Pro 13.