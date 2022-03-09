Появились первые результаты тестирования новейшей однокристальной системы Apple M1 Ultra. Судя по результатам бенчмарка Geekbench 5, новинка продемонстрировала впечатляющую производительность и может соперничать с одними из самых мощных чипов конкурентов.

В одноядерном тестировании Mac Studio, оснащённый новым процессором Apple и 128 ГБ ОЗУ, набрал 1793 очка, в многоядерном — 24.055 очков. Для сравнения, топовая версия Mac Pro, оснащённая 28-ядерным процессором Intel Xeon W-3275M, «выжимает» 1152 и 19.951 балл в аналогичных испытаниях. Это означает, что M1 Ultra примерно на 20% быстрее, чем Mac Pro с топовым процессором Intel.

64-ядерный Ryzen Threadripper 3990X на архитектуре Zen 2 оказался мощней: в том же тесте он набирает 25.133 балла, что на 4,5% выше показателя чипа M1 Ultra. Однако энергопотребление процессора AMD составляет 280 Вт, что почти 4,7 раз выше, чем заявленный TPD M1 Ultra, равный 60 Вт.

M1 Ultra построен по 5-нанометровому технологическому процессу и включает в себя 114 млрд транзисторов. Центральный процессор представлен 20 ядрами — 16 высокопроизводительными и 4 энергоэффективными. За обработку графики отвечает встроенный 64-ядерный GPU. Также есть встроенный 32-ядерный движок Neural Engine для выполнения задач с ИИ. Новая платформа Apple поддерживает до 128 ГБ ОЗУ с пропускной способностью до 800 ГБ/с.

Что касается графического процессора M1 Ultra, то он по производительности сравним с Nvidia GeForce RTX 3090, но при этом потребляет на 200 Вт меньше энергии.