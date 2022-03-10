Apple увеличила объём оперативной памяти в iPhone SE третьего поколения с 3 ГБ до 4 ГБ. Это выяснил сайт MacRumors вместе с разработчиком Морицем Стернеманном, обнаружив доказательства в инструменте для разработчиков Xcode 13.3 Release Candidate.

Информация была получена из одной из строк, извлечённых из интегрированной среды разработки Xcode 13.3, ещё не представленной для всеобщего использования. Строки в Xcode относятся к тому же типу строк, в которые вшиты значения ОЗУ для предыдущих поколений iPhone и iPad, отмечает MacRumors.

В предшествующей модели 2020-го модельного года установлено 3 ГБ. В iPhone 13/13 mini также используется 4 ГБ ОЗУ. Больше — только в iPhone 13 Pro/Pro Max. В этих устройствах по 6 ГБ.

С увеличением памяти на устройстве должно произойти заметное улучшение производительности. Дополнительные приложения, а также веб-страницы в Safari теперь могут оставаться активными в фоновом режиме. Кроме того, некоторые задачи, вроде редактирования фото и видео, также могут выиграть от этого.