С сегодняшнего дня российские пользователи могут скачивать в App Store и Google Play только бесплатные игры и приложения. Оба магазина приложений перестали принимать платежи по картам отечественных банков.

Помимо этого, ведущие российские ритейлеры прекратили продажи подарочных карт App Store и iTunes. Коды для пополнения счёта Apple ID недоступны в том числе в DNS, Ozon, «Ситилинке», «М.Видео», «Эльдорадо» и «Связном».

Владельцы устройств Apple сообщают, что физические подарочные карты по-прежнему можно купить на кассах магазинов вроде «Связного». Согласно отзывам, проблем с их активацией пока не возникает.

Пока об изменении работы своего магазина официально сообщила только Google. По словам компании, ей пришлось так поступить из-за проблем с платежными системами. Согласно заявлению Google, теперь пользователи из России не могут покупать как сами приложения, так и подписки в них. Недоступны и внутриигровые транзакции. Тем не менее ранее купленные приложения продолжат работать, а оплаченные подписки будут действовать до конца расчетного периода — после этого подписки автоматически отключатся.